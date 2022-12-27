Токио, 27 декабря, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Правила въезда в Японию из Китая, в котором наблюдается вспышка COVID-19, будут с 30 декабря ужесточены. Об этом 27 декабря заявил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

«Те, кто прибывает из Китая или находился там в течение последних семи дней, [должны] сдавать тест [на коронавирус SARS-CoV-2] при въезде в Японию», — сказал он.

При этом Кисида уточнил, что при получении положительного результата такого теста приехавший в Японию из КНР должен будет в течение недели находиться на карантине.

Отметим, в данный момент получившие три дозы вакцины от коронавируса туристы могут не сдавать тест на коронавирус по прибытии в Японию.