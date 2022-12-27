Сватово, ЛНР, 27 декабря, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ переброшены в Харьковскую область для попытки штурма Сватова (ЛНР), заявил 27 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным разведки Народной милиции ЛНР, в Харьковской области ВСУ перебросили боевиков в район населённого пункта Чернещина, расположенного юго-западнее Сватова. Это сделано «для усиления штурмующих подразделений в направлении Сватова».

При этом разведчики говорят, что боевики, переброшенные дополнительно под Сватово, не слишком хорошо вооружены.

«Отсутствуют закрытые средства связи, — сообщает Марочко. — Есть острая нехватка стрелкового и артиллерийского вооружения, а также боеприпасов к ним».