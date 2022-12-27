Вашингтон, 27 декабря, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Новогодний отпуск президента США Джозефа Байдена анонсировала 26 декабря пресс-служба Белого дома.

Gage Skidmore Джозеф Байден и Джилл Байден

Уточняется, что американский лидер Джозеф Байден и первая леди Джилл Байден на время новогоднего отпуска отправятся на Санта-Крус (Виргинские острова в Карибском море). Здесь чета Байденов встретит Новый год в кругу семьи. Президент США и первая леди отправятся на отдых 27 декабря, а возвратятся в Белый дом 2 января.

Ожидается, что во время новогоднего отпуска глава Белого дома, как и обещал, обсудит со своей семьёй перспективы выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства в 2024 году. Решение будет объявлено официально после окончания новогодних каникул.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советники президента США Байдена, не дожидаясь его официального решения об участии в выборах главы государства в 2024 году, стали прорабатывать вопросы, связанные с предстоящей предвыборной кампанией.