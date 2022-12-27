Москва, 27 декабря, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Реформировать ООН и перенести штаб-квартиру организации в Монголию предложил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание ООН

Для сохранения роли и значения ООН в мире в качестве ключевой, подлинно международной организации необходимо уравновесить участие в СБ ООН неоколониальных западных государств (Британии, Франции, США) ведущими державами Азии, Африки, Латинской Америки.

«Думаю, там должны быть места для таких, как Бразилия, Индия, ЮАР», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

«Штаб-квартиру ООН хорошо бы перенести из США в какую-нибудь подлинно нейтральную страну. Например, в Монголию — она как раз в центре Большой Евразии, где проживает 5 из 8 млрд землян», — отметил сенатор.

Монголия не входит в военные блоки, не стремиться быть мировым гегемоном, привел он дополнительные аргументы.

«Генсек ООН также не должен, на мой взгляд, быть выходцем из страны входящей в такие агрессивные военные блоки как НАТО. А в секретариате ООН не должно быть перекосов в пользу гегемонистских структур вроде G7», — отметил также сенатор.

При этом Климов прогнозирует, что США наложит вето на все подобные предложения пока её правящий класс тужится удержать остатки собственной мировой монополии.

В этой связи парламентарий предлагает «срочно укреплять (формировать) иные, подлинно всемирные площадки, где нет места неоколониализму и неонацизму».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Индия поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар.

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