Екатеринбург, 27 декабря, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга, подозреваемая в убийстве троих детей, оставила записку, которая должна была, по её мнению, всё разъяснить, сообщает Е1.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

В записке сказано, что ей «приснилось убить детей», потому что она якобы умирает «от беса полуденного», который попал в неё и в одного из сыновей.

«Герман тоже прокажён бесом полуденным. Глеб — блудом и гордыней, Анну укусил змей-искуситель Евы, это я сама видела, — говорится в записке. — Если бы они остались бы с тобой, сатаной во плоти, судьба у них была бы страшна».

Кроме того, издание публикует фото другой записки, вероятно, для полиции, где женщина заявляет, что ей не на кого оставить детей, поэтому она решила их убить. Предположительно, она собиралась совершить суицид после расправы над детьми.

«Я, Анастасия Петрова, убила своих детей, потому что серьёзно больна и мне некому их передать на попечение в такое тяжёлое время», — говорится в «объяснении». Подписано письмо 26 декабря 2022 г.