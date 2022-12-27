Пекин, 27 декабря, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Силу для долгосрочного противостояния киевскому режиму и западным странам в военной сфере и в экономике показывает Россия. Об этом 27 декабря говорится в статье китайской газеты Global Times со ссылкой на аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Россия показывает свою решительность и силу для долгосрочного противостояния не только Украине, но и США и другим западным странам не только в военной области, но и в экономике», — отмечается в материале.

Также указывается, что в 2023 году Россия может совершить «решительные действия» для того, чтобы закончить это конфликт, и добавляется, что, по мнению экспертов из КНР, в наступающем году может произойти дальнейшая эскалация конфликта на территории Украины.

Кроме того, уточняется, что один из аналитиков рассказал изданию, что политики США придерживаются так называемой «политкорректности» и даже в случае их желания пойти на диалог с российской стороной они не смогут поменять свою «жёсткую позицию» в отношении Москвы, которая принята на сегодняшний день странами Запада.

При этом отмечается, что другой эксперт отметил, что в случае, если американские власти будут предпринимать действия для окончания конфликта на территории Украины, это может стать причиной «полномасштабного конфликта» между США и Россией.

Кроме того, добавляется, что китайские эксперты считают, что из-за ухудшения экономической ситуации общественного мнения в 2023 году поддержка киевского режима странами Запада может ослабнуть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская газета Global Times написала, что элементы использованной США в Афганистане стратегии применяет в конфликте на территории Украины Вашингтон — для того, чтобы вызвать хаос в России и после этого дестабилизировать обстановку в Китае.