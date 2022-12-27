Москва, 27 декабря, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения российской тяжёлой огнемётной системой (ТОС) «Солнцепёк» танка киевских боевиков на краснолиманском направлении опубликовал 27 декабря телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

На выложенных в интернет снятых с беспилотника кадрах запечатлено, как выпущенная «Солнцепёком» ракета попадает в двигавшийся около лесополосы танк украинских нацистов, который вначале загорается, а затем происходит детонация его боекомплекта.

Также уточняется, что это произошло в ходе ожесточённых боёв на краснолиманском участке фронта, в районе Сватово и Кременной (ЛНР). При этом указывается, что возле этого танка боевиков ВСУ была ещё одна боевая машина киевских нацистов, взорвавшаяся через некоторое время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что штурмовые группы ВСУ, в состав которых включены иностранные наёмники, переброшены в район Кременной.