Сеул, 27 декабря, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Подготовка южнокорейской армии недостаточна: это стало очевидно в ходе атаки со стороны Северной Кореи, заявил 27 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, сообщает Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Комментируя атаку северокорейских беспилотников, которая произошла накануне, 26 декабря, южнокорейский лидер сказал, что теперь совершенно ясно: готовность армии Южной Кореи «значительно ослабла». Это произошло за последние несколько лет.

По его словам, вероятно, военные Южной Кореи недостаточно тренировались, и этот пробел нужно восполнять усиленными учениями. Что бы ни транслировали из Пхеньяна, нужно готовиться к возможному военному обострению.

«Мы укрепим возможности по разведке и наблюдению с появлением технологически продвинутых малозаметных дронов», — добавил Юн Сок Ёль.