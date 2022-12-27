Лондон, 27 декабря, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Два человека были задержаны полицией в связи с гибелью 26-летней девушки в результате стрельбы в пабе в Великобритании. Об этом 26 декабря сообщило издание Daily Mail.

Niels Noordhoek Стрельба

Инцидент со стрельбой, в результате которого погибла девушка, произошёл в городе Уоллэси, в очень оживлённом месте, где на момент стрельбы собралось много молодёжи. По предварительным данным, погибшая Эль Эдвардс праздновала Рождество в пабе Lighthouse Inn вместе со своей сестрой и общими друзьями. Около полуночи 25 декабря в заведении началась стрельба и Эдвардс получила смертельное ранение, от которого скончалась на месте.

Кроме того, ранения в результате стрельбы получили ещё четыре человека, находившиеся в пабе. Состояние одного из них, мужчины 28 лет, врачи назвали критическим.

По подозрению в убийстве и в покушении на убийство сотрудниками полиции были задержаны мужчина 30 лет и 19-летняя девушка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. К расследованию подключились детективы, которые ведут опрос свидетелей и подозреваемых.