Пекин, 27 декабря, 2022, 08:24 — ИА Регнум. На фоне намеченного ослабления связанных с коронавирусом мер ограничений власти Китая намерены упростить процесс выдачи деловых, учебных и гостевых виз иностранным гражданам. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба МИД КНР.

Cccc3333 Китайская виза

«Мы дополнительно облегчим процедуры для получения виз лицами с иностранным гражданством, которые собираются посетить Китай для продолжения работы и производственной деятельности, с деловой целью, для учебы, чтобы навестить родственников или воссоединиться с семьёй», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что параллельно будет оптимизирован контроль пропуска через границу, что призвано восстановить трансграничный поток грузов до уровня, который был до начала пандемии коронавируса.

Кроме того, указывается, что китайские власти собираются планомерно наращивать международный поток туристов из Китая.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря газета South China morning post сообщила, что с 8 января 2023 года власти Китая собираются открыть границы и отказаться от карантина.