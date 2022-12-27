Кременная, ЛНР, 27 декабря, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Штурмовые группы ВСУ, в состав которых включены иностранные наёмники, переброшены в район Кременной (ЛНР), сообщил 27 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В район населённого пункта Кременная отмечена переброска штурмовых групп, состоящих из подготовленных за рубежом украинцев и иностранных наёмников», — заявил Марочко в интервью ТАСС.

По данным разведки Народной милиции ЛНР, в этом районе бандеровская армия пыталась прорвать линию обороны российских войск, при этом ВСУ понесли потери, вернувшись в итоге на свои прежние позиции.

Сейчас, отметил Марочко, в ВСУ происходит перегруппировка и восполнение потерь: украинское командование рассчитывает возобновить попытку наступления в районе Кременной.

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