Пекин, 27 декабря, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Элементы использованной США в Афганистане стратегии применяет в конфликте на территории Украины Вашингтон — для того, чтобы вызвать хаос в России и после этого дестабилизировать обстановку в Китае. Об этом 27 декабря говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

«Фактически Вашингтон проводит в отношении Киева ту же политику, которой Соединённые Штаты придерживались в отношении Кабула», — говорится в публикации.

Также указывается, что Вашингтон введением санкций хочет изолировать Москву от стран Запада и параллельно накачать Киев вооружениями.

При этом отмечается, что американские власти пользуются киевским режимом и населением захваченной ими части Украины в качестве марионеток для своей борьбы с Россией и для этого оказывают Киеву финансовую поддержку.

«Только за текущий год Вашингтон вложил в Киев больше денег, чем американская сторона потратила на ВС Афганистана за более чем 20 лет», — поясняется в материале.

Кроме того, автор статьи добавляет, что санкции США против России не привели к желаемому для Запада результату и способствовали ослаблению американских союзников в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря американский правозащитник Аджаму Барака написал, что из-за того, что Соединённые Штаты превратили Украину в пушечное мясо для того, чтобы реализовывать собственные геополитические амбиции, она переставала существовать как государство.