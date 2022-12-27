Молдавия, 27 декабря, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду приветствовала инициативу министерства образования, согласно которой, взрослое население страны со следующего года будет бесплатно изучать румынский язык, сообщает 27 декабря президентский сайт.

president.gov.ua Майя Санду

Санду заявила, что программа изучения румынского языка для тех граждан страны, для которых этот язык не является родным, будет существенно расширена, в том числе за счёт создания бесплатных курсов. Санду считает, что правительство Молдавии должно принять нормативно-правовые акты по этому вопросу и увеличить финансирование.

Программа изучения румынского языка была разработана ещё в 2013 году, но она недостаточно финансировалась и была рассчитана только на детей.

Напомним, что современная политическая элита Молдавии придерживается позиций так называемого «унионизма», то есть она отрицает само наличие молдавской нации и молдавского языка, считая их всего-навсего лишь разновидностью румынской нации и румынского языка. Конечной целью унионизма является вхождение Молдавии в состав Румынии. Поэтому в 2023 году Кишинёв планирует официально переименовать молдавский язык в румынский.