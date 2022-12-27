Донецк, 27 декабря, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования киевского террористического режима обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела ДНР

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 06:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два мирных жителя пострадали в результате обстрелов киевскими боевиками Макеевки в ДНР.