Лима, 27 декабря, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Отдел по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Перу арестовал шестерых генералов армии и полиции на фоне расследования об их незаконном продвижении по службе, сообщается в микроблоге генпрокуратуры.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

В ведомстве отметили, что задержанные лица находятся под следствием по обвинению в том, что «якобы заплатили за повышение в звании с разрешения» свергнутого перуанского президента Педро Кастильо. В рамках арестов было проведено 26 рейдов.

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили об изъятии «документов и устройств» во время обыска в доме бывшего министра обороны Перу Кастильо Уолтера Айялы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Педро Кастильо был отстранен в результате импичмента, а после помещен под стражу по обвинению в мятеже и сговоре. 20 декабря власти Мексики объявили, что предоставили убежище членам семьи Кастильо, которые находятся в мексиканском посольстве в перуанской столице Лиме.