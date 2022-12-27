Мелитополь, 27 декабря, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Украинская гривна прекратит своё хождение в Запорожской области с 1 января 2023 года, но обменять её на российские рубли можно будет в течение трёх месяцев. Об этом сообщил 27 декабря журналистам ведущих российских агентств председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов.

Денис Абрамов ИА REGNUM В ходу как российский рубль, так и украинская гривна

Как пояснил Кольцов, с 1 января 2023 года в российском регионе заканчивается «переходный период», установленный для валют, и украинская гривна прекратит своё хождение. Однако поменять гривну на рубли физические лица смогут в течение трёх месяцев, до 1 апреля 2023 года. Ограничение суммы для обмена пока не установлено.

Кроме того, по словам Кольцова, установлены сроки обмена гривны и для юридических лиц. На конец 2022 года они должны будут зафиксировать количество украинской валюты в кассах и сдать акт в обслуживающий юридическое лицо банк до 20 января. Обмен валюты возможен, как и для физических лиц, в период до 1 апреля 2023 года.

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