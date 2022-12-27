Нью-Дели, 27 декабря, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался получить сведения о контактах Китая с Россией и Германией, но его действия потерпели фиаско, пишет в статье для издания Asia Times индийский обозреватель Мелкулангара Бхадракумар.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Речь идет о телефонном разговоре главы Госдепартамента Соединенных Штатов с министром иностранных дел Китая Ван И 23 декабря. По словам Бхадракумара, Блинкен, играя «самозваную роль мирового полицейского», посчитал, что должен быть в курсе всех дел между Берлином, Пекином и Москвой.

Он рассчитывал собрать сведения об отдельных разговорах председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Автор публикации отметил, что госсекретарь США «заподозрил неладное», поняв, что переговоры указанных лиц «не являются простой случайностью».

При этом Ван И строго отчитал Блинкена, который попытался «одновременно вести диалог и заниматься сдерживанием» и, «рассуждая о сотрудничестве, воткнуть нож в спину КНР».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря МИД Китая объявил, что китайские власти осуждают подписанный американским президентом Джо Байденом закон об оборонном бюджете США на 2023 год.