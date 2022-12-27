Киев, 27 декабря, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Количество гуманитарных организаций, действующих на территории Украины, постоянно увеличивается, сообщает 26 декабря пресс-служба киевского режима.

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В настоящее время на Украине работает 700 организаций, среди которых как международные агентства, так и местные неправительственные фонды. Это в пять раз больше, чем десять месяцев назад.

ООН и её партнёры оказали помощь на сумму свыше $3 млрд. Таковы цифры, приведённые на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Треть этих средств была выплачена в виде прямой денежной помощи. Её получили более пяти миллионов жителей Украины. А всего гуманитарная помощь охватила 13,6 млн человек.

Во время недавнего визита в Киев заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что международные агентства будут продолжать и в дальнейшем поддерживать Украину. По его словам, приоритетом для гуманитарных организаций на следующий год станет помощь в восстановлении поставок электроэнергии.

Напомним, что ранее украинское правительство сообщило о полученной от ООН помощи в размере $4,5 млрд.