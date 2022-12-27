Москва, 27 декабря, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Благодаря профессиональным действиям гвардии лейтенанта Полины Фотевой были обнаружены и уничтожены два танка и три бронированные боевые машины ВФУ, сообщает 27 декабря Министерство обороны России в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Офицер-связист Фотева поддерживала исправную работу систем связи противотанкового дивизиона. Находясь на передовой, она заметила заходящий в тыл российским войскам танковый взвод противника. Фотева, оперативно оценив обстановку, своевременно передала эти сведения командованию.

В ходе боя офицер корректировала огонь нашей артиллерии и фиксировала уничтожение вражеской бронетехники.

Противник понёс большие потери и вынужден был отступить.