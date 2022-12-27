Рим, 27 декабря, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Запуск переговоров о мире на Украине считает возможным бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Соответствующее заявление политик сделал в опубликованном 27 декабря интервью газете La Repubblica.

European People's Party Сильвио Берлускони

По мнению Берлускони, защита интересов Киева и одновременная работа над достижением мира являются вполне совместимыми вещами. По словам экс-премьера Италии, «каждый здравомыслящий человек должен делать и то и другое». Политик подчеркнул, что этот тезис прекрасно понимают и в администрации Белого дома в США, и вероятно, тоже ведут работу по организации мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Возможно, существует какая-то слабая надежда. Давайте работать над этим», — призвал Берлускони.

Также экс-премьер Италии посетовал, что давно не общался с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший премьер-министр Италии Берлускони заявил о необходимости немедленного мира на Украине, но отметил, что этот мир не может быть достигнут за счёт нарушения международного права, а также за счёт того, чтобы вбить клин между западными странами и разделить их. Политик добавил, что работает над решением по мирному выходу из конфликта.