Москва, 27 декабря, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Российское правительство направит в 2023 году 896 868, 9 тыс. рублей на разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, говорится в соответствующем распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Средства из федерального бюджета получит ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация) в виде взноса в уставный капитал этой компании. Инвестиции будут выделены в рамках федерального проекта «Научное обеспечение господдержки российских организаций самолетостроения».

До конца 2025 года «ОАК» должна представить отчеты для подтверждения свойств конструкции самолета и конструктивно-технологических решений с применением композитных материалов. Кроме того, правительство утвердило предоставление на выделение «ОАК» еще 550 млн рублей на доработку в 2023 году самолета Ил-114.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Объединенная авиастроительная корпорация объявила о передаче Воздушно-космическим силам России новой партии многофункциональных истребителей Су-35С.