Токио, 27 декабря, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Министр реконструкции Японии Кения Акиба может в ближайшее время подать в отставку, сообщает 27 декабря агентство Киодо Цусин.

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Причинами возможной отставки министра являются скандалы с политическими фондами и связи с так называемой Церковью Объединения.

Таким образом, в случае ухода в отставку, Акиба станет четвёртым членом кабинета, покинувшим пост при премьер-министре Фумио Кисиде.

Отставки Акибы до начала очередной парламентской сессии в конце января требуют не только оппозиционные партии, но и представители правящей Либерально-демократической партии, к которой он принадлежит.

Акиба сразу после вступления в должность был обвинён в нарушении закона о выборах на государственные должности и нецелевом использовании политических средств, а также подвергся критике за свои отношения с Церковью Объединения.

СМИ сообщили, что Акиба заплатил около 200 000 иен ($1500) своим секретарям, оплачиваемым государством, чтобы они помогли ему переизбраться на выборах в нижнюю палату в октябре 2021 года.

Такое действие может представлять собой незаконные выплаты персоналу избирательной кампании в соответствии с законом о выборах.

Депутат также признал, что две связанные с ним политические группы выплатили его жене и матери 14 млн иен ($106 000) в период с 2011 по 2020 год.

Акиба отрицал какие-либо связи с Церковью Объединения, но в ноябре он признал, что отделение ЛДП, которое он возглавляет, заплатило 48 000 иен ($362) двум организациям, связанным с религиозной группой, в 2020 и 2021 годах в качестве платы за подписку на журнал.

Напомним, что Церковь Объединения была создана южнокорейским антикоммунистом Мун Сон Мёном, и она имеет в Японии весьма плохую репутацию.