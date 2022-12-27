Москва, 27 декабря, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Высказывания «неких неназванных официальных лиц» из Пентагона об «обезглавливающем ударе» по Кремлю можно расценивать как угрозу физического устранения президента России Владимира Путина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства», — сказал он в интервью ТАСС.

По словам Лаврова, в случае обоснованности этих подозрений, те, кто задумал такие действия, должны «очень хорошо подумать о возможных последствиях». Министр также отметил поступающие со стороны Запада угрозы о применении против России ядерного оружия.

Он напомнил, что бывшая глава правительства Британии Лиз Трасс в ходе своих предвыборных дебатов заявляла, что готова распорядиться совершить ядерное нападение на РФ. Кроме того, Лавров напомнил и о провокационных заявлениях Владимира Зеленского, который призывал НАТО к превентивным ядерным ударам в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Джо Байдена нацелена на реализацию концепции «конца истории», то есть всеобъемлющего доминирования либеральной идеологии в мире.