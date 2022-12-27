Москва, 27 декабря, 2022, 11:28 — ИА Регнум. «Объединённая двигателестроительная корпорация» выставила на торги пакет акций иностранного предприятия, — АО «Совместное предприятие «Топаз» (Молдавия). К покупке предложено 97,72% уставного капитала компании. Стартует тендер, итоги которого подведут 23 января 2023 года, с начальной ценой 1 076 214 000 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку торгов.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

Всего в качестве лота выставлено 3 217 601 простая именная акция С. П. «ТОПАЗ», которое ведёт свою историю с 1978 года — с Кишиневского приборостроительного завода. В 2002 году контрольный пакет акций предприятия приобрёл российский ФГУП, который специализировался на производстве и обслуживании авиационных двигателей.

На сегодня на предприятии трудятся около 120 человек.

Напомним, ранее другая компания, аффилированная с госкорпорацией «Ростех», реализовала с торгов земельно-имущественный комплекс в Москве. Стоимость лота, реализованного «Рособоронэкспортом», составила почти 3 млрд рублей.