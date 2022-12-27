Токио, 27 декабря, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Бывший член организационного комитета токийской Олимпиады — 2020, обвиняемый в коррупции, был отпущен под залог, сообщает 26 декабря агентство Киодо Цусин.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

78-летний Харуюки Такахаси был освобожден из тюрьмы после того, как окружной суд Токио решил, что подследственный не сбежит и не уничтожит улики. В качестве залога Такахаси выплатил залог в размере 80 млн иен ($603 000).

Такахаси обвинили в получении взяток по пяти эпизодам. Чиновник в обмен на деньги содействовал компаниям в получении статуса спонсоров или маркетинговых агентов Олимпиады.

Впервые Такахаси был арестован 17 августа за получение взяток от производителя одежды Aoki и находился под стражей более четырёх месяцев.

В ноябре его адвокат дважды просил об освобождении под залог, но оба раза ему было отказано. Считается, что суд принял во внимание его слабое здоровье, принимая решение об освобождении его под залог после того, как было подано третье ходатайство.

Взятки, предположительно полученные Такахаси, составляют 198 млн иен (около $1,5 млн).

Чиновник отверг все обвинения, заявив, что платежи были законными гонорарами консультантов и что он не знал о некоторых потоках средств.

Прокуратура предъявила обвинения по этому делу 15 лицам, при этом руководители двух причастных к взяткам компаний все ещё находятся под стражей.

На первом судебном заседании по делу Aoki, прошедшем на прошлой неделе, трое руководителей компании признались, что давали Такахаси взятку.