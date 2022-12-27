Манила, 27 декабря, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Как минимум 13 человек погибли, 23 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных сильными ливнями на Филиппинах. Об этом 27 декабря сказано в отчёте, опубликованном национальным советом по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

Всего наводнения, оползни и другие явления, связанные с ударом стихии, затронули более 166,3 тыс. человек в шести регионах Филиппин. В пострадавших регионах организовано 87 эвакуационных центров, в которых на сегодняшний день находятся 45,3 тыс. человек.

Было зарегистрировано 347 инцидентов, связанных с ударом стихии. Были повреждены 369 жилых домов, 110 дорог, четыре моста, 165 домов были уничтожены полностью. Временно нарушена работа четырёх морских портов, перебои с энергоснабжением наблюдались в 56 городах, на настоящий момент удалось восстановить подачу энергии в 32 городах.

Ущерб, нанесённый стихией объектам инфраструктуры, оценён предварительно в $263,2 тыс., сельскому хозяйству — $1,1 млн. На оказание помощи пострадавшим населённым пунктам правительство Филиппин выделило $95,2 тыс. В ряде муниципалитетов сохраняются проблемы с водоснабжением, в одном городе действует режим бедствия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате удара стихии на Филиппинах погибли восемь человек.