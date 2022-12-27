Нью-Йорк, США, 27 декабря, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов быть посредником в ходе проведения переговоров по Украине, заявили журналистам 26 декабря в офисе главы организации.

Un.org Антониу Гутерреш

Вместе с тем отмечается, что такое участие генсека в диалоге возможно только в случае согласия всех сторон, включая Россию. Так в офисе Гутерреша оценили соответствующую инициативу Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Антониу Гутерреш заявил, что мирные переговоры по Украине в ближайшее время вряд ли возможны и конфликт продолжится. Он также отметил, что не испытывает оптимизма по поводу возможности эффективного диалога о мире в ближайшем будущем.

26 декабря киевский режим предложил провести к концу февраля 2023 года саммит на базе ООН с возможным участием Антониу Гутерреша в качестве посредника. Кроме того, в Киеве считают, что Россия может быть приглашена на переговоры, но лишь после «международного суда».

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