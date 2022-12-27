Петропавловск-Камчатский, 27 декабря, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Выброс пепла на высоту до 4500 метров вулканом Шивелуч был зарегистрирован на Камчатке. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Вид на вулкан Шивелуч с северной стороны

Согласно данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 27 декабря был зафиксирован «агрессивный» всплеск поведения вулкана Шивелуч, выброс пара, газа и пепла достиг высоты 4500 метров над уровнем моря. Высота самого вулкана при этом составляет 3283 метра. Шлейф пепла распространяется на юго-запад от вулкана.

На пути распространения пеплового шлейфа, в 50 км от вулкана, расположен посёлок Ключи Усть-Камчатского муниципального района. Специалисты не исключают незначительного пеплопада в населённом пункте и рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности в случае выпадения пепла.

Отмечается, что на настоящий момент выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано, туристических групп в районе вулкана Шивелуч нет. Вулкан получил «оранжевый» код авиационной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 4 тыс. метров.