Москва, 27 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Земельно-имущественный комплекс на пр. Вернадского, вл 10 в Москве, который принадлежит АО «Рособоронэкспорт», входящему в дивизион госкорпорации «Ростех», был продан с торгов за стартовую цену — 2,95 млрд рублей. Контракт планируется подписать с единственным участником, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Как следует из протокола тендера, к участию было допущено только одно юрлицо — ООО «Вип Джет». Сам тендер признали не состоявшимся, но договор купли-продажи предложено заключить с единственным участником аукциона в течение трёх календарных дней с даты подписания протокола.

Компания «Вип Джет» создана в 2002 году, работает в сфере покупки и продажи собственного жилого недвижимого имущества. Владелец — Герман Тё, которому также принадлежит доля в ООО «Сигма холдинг». Вторым собственником последнего является ООО «ПИК-Инвестпроект».

Напомним, в составе лота были два участка общей площадью 23 740 кв. м и административное здание-недострой готовностью 19%.