Байден предложил штату Нью-Йорк помощь в борьбе с последствиями непогоды
Белый дом: Байден предложил губернатору штата Нью-Йорк поддержку в борьбе с последствиями непогоды
Вашингтон, 27 декабря, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с губернатором американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул, которой он предложил помощь со стороны федерального правительства в ликвидации последствий обрушившегося на регион зимнего шторма, сообщили 26 декабря в пресс-службе Белого дома.
Глава государства выразил благодарность собеседнице за ее усилия, а также бойцам Национальной гвардии, сотрудникам правоохранительных органов и экстренных служб, отметив их нескончаемый труд.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря газета Washington Post написала, что из-за снежной бури в США погибли 55 человек. Погибшие в результате непогоды зарегистрированы в штатах Висконсин, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Колорадо, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.
В связи с ударом шторма в американских аэропортах отменно около пяти тысяч авиарейсов и задержано в более 14 тыс. вылетов.
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