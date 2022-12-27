Вашингтон, 27 декабря, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провел телефонную беседу с губернатором американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул, которой он предложил помощь со стороны федерального правительства в ликвидации последствий обрушившегося на регион зимнего шторма, сообщили 26 декабря в пресс-службе Белого дома.

(сс) The White House Джо Байден

Глава государства выразил благодарность собеседнице за ее усилия, а также бойцам Национальной гвардии, сотрудникам правоохранительных органов и экстренных служб, отметив их нескончаемый труд.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря газета Washington Post написала, что из-за снежной бури в США погибли 55 человек. Погибшие в результате непогоды зарегистрированы в штатах Висконсин, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Колорадо, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.

В связи с ударом шторма в американских аэропортах отменно около пяти тысяч авиарейсов и задержано в более 14 тыс. вылетов.

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