Финикс , США, 27 декабря, 2022, 05:45 — ИА Регнум. На границе США и Мексики увеличивается количество изъятых правоохранительными органами наркотиков, сообщает 26 декабря телеканал Fox News.

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«Десять лет назад мы даже не знали о [новых наркотиках], а теперь это национальный кризис. [Их] количество, которое мы изымаем на границе, ошеломляет», — заявил прокурор Рэнди Гроссман.

Правоохранительные органы США и Мексики провели крупномасштабные операции против наркоторговцев.

Так, в штате Аризона за одну неделю было изъято полтора миллиона наркотических таблеток, а затем ещё полмиллиона за два дня.

В Техасе же была конфискована партия жидкого наркотика, самая большая за всю историю США.