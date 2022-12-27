Москва, 27 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Минобороны России потребовало с «Ракетно-космического центра «Прогресс» из дивизиона Роскосмоса более 3,864 млрд рублей. Соответствующие иски арбитраж Москвы пока к производству не принял и дату слушаний не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Исковое заявление на 207 305 144,93 рубля было подано 22 декабря 2022 года, а на 3 657 100 385 рублей — 23 декабря. Оба заявления пока не приняты судами, и детали не раскрывались. Возможно, речь идёт об исполнении госконтрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация по итогам 2022 года получит убыток 50 млрд рублей. Среди причин называлась ненадлежащая работа компаний из дивизиона, из-за чего пришлось договариваться с заказчиками о корректировке сроков. Среди заказчиков фигурирует и Минобороны РФ.