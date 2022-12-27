Минобороны России требует с ракетно-космического центра 3,8 млрд рублей
К Ракетно-космическому центру «Прогресс» поданы иски почти на 3,9 млрд рублей
Москва, 27 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Минобороны России потребовало с «Ракетно-космического центра «Прогресс» из дивизиона Роскосмоса более 3,864 млрд рублей. Соответствующие иски арбитраж Москвы пока к производству не принял и дату слушаний не назначил, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление на 207 305 144,93 рубля было подано 22 декабря 2022 года, а на 3 657 100 385 рублей — 23 декабря. Оба заявления пока не приняты судами, и детали не раскрывались. Возможно, речь идёт об исполнении госконтрактов.
Компания-ответчик входит в дивизион Роскосмоса, занимается производством ракет-носителей, а также на его счету создание космического аппарата «Бион-М».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация по итогам 2022 года получит убыток 50 млрд рублей. Среди причин называлась ненадлежащая работа компаний из дивизиона, из-за чего пришлось договариваться с заказчиками о корректировке сроков. Среди заказчиков фигурирует и Минобороны РФ.