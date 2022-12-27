Москва, 27 декабря, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Заявление МИД Украины с призывом исключить Россию из Организации Объединённых наций назвал «филькиной грамотой» лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Как подметил Слуцкий втелеграм-канале, украинский МИД был «как говорится, в ударе». Лидер ЛДПР сообщил, что украинское внешнеполитическое ведомство неожиданно сделало заявление с призывом исключить Россию из ООН. По мнению Слуцкого, это заявление «явно составляли люди, нуждающиеся в историческом ликбезе».

Он назвал заявление украинского МИД «некомпетентной «филькиной грамотой», которая составлена исключительно с расчётом на популистский эффект. Все основания и аргументы, которые приведены в документе, по мнению Слуцкого, рассчитаны лишь на «отсталых».

Слуцкий пояснил, что исключение России из ООН невозможно, политик поясняет, что такое действие может быть приравнено к закладке мины «под самую массовую, авторитетную, значимую международную Организацию, сформированную после Второй мировой войны». Слуцкий напомнил, что статус государств — постоянных членов ООН был определён именно итогами Второй мировой войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева поставить вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН.