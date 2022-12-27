Москва, 27 декабря, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев проучил от правительства России поручение восстановить права на незаконно проданную российскую недвижимость в столице ФРГ, говорится в тексте соответствующего распоряжения.

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В документ включены четыре земельных участка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров в административном округе Лихтенберг в Берлине, а также находящиеся на этих землях здания. Нечаев уполномочен «делать и принимать любые заявления, связанные с регулированием обязательственных и вещных правоотношений», касающихся указанной недвижимости.

Его также уполномочили подать заявление на внесение в поземельный кадастр исправлений относительно того, что Россия никогда не теряла права собственности и будет вновь зарегистрирована в поземельной книге в качестве собственника.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году немецкие инвесторы продали несколько принадлежащих российских земельных участков и зданий в Берлине, в том числе и бывший советский аэродром. Сделкой занимались берлинский стоматолог украинского происхождения, который по поддельным документам якобы действовал от имени властей России.

Мошенническая схема была раскрыта в марте 2022 года после того, как разоблачили аналогичную аферу с подготовкой к «продаже» здания, принадлежащего представительству «Аэрофлота» в столице ФРГ.