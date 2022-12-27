Чэнду, Китай, 27 декабря, 2022, 04:58 — ИА Регнум. В Китае полностью введена в эксплуатацию новая железная дорога, соединяющая города Чэнду и Куньмин на юго-западе страны, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

The United States Army Band Вокзал в Китае

Железнодорожная магистраль, проходящая по территориям провинций Сычуань и Юньнань, имеет протяжённость 915 километров и сокращает время нахождения в пути более, чем в два раза: с нынешних 19 до 7,5 часов. Средняя скорость движения высокоскоростных поездов составляет 160 км в час.

Строительство дороги велось в условиях сложного горного рельефа. Было возведено 11 мостов и семь туннелей.

Китайские власти рассчитывают, что новая магистраль будет способствовать экономическому развитию этого региона страны.