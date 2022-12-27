Рязань, 27 декабря, 2022, 04:17 — ИА Регнум. Жертвами пожара в частном жилом доме в Рязани стали четыре человека. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании в жилом деревянном доме, расположенном на улице Безбожной, поступила в региональное ведомство в 00:17 мск. На место происшествия для ликвидации пожара прибыли 20 человек и шесть единиц спецтехники.

Локализация пожара была объявлена в 01:03 мск, площадь возгорания составила 40 кв. метров. Открытое горение было полностью ликвидировано в 01:09 мск. При разборе завалов на месте пожара были обнаружены тела четырёх человек.

В настоящее время спасатели продолжают проливку места пожара. Причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию, а также личности погибших, устанавливаются. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и следователи.

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