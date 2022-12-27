Пхеньян, 27 декабря, 2022, 04:22 — ИА Регнум. В КНДР проходят торжественные мероприятия, посвящённые 50-летию принятия конституции страны, сообщает 27 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи.

Kok Leng Yeo Флаг КНДР

Заседание, состоявшееся во дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне, посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Глава северокорейского парламента Чхве Рён Хэ, выступивший на заседании с докладом, заявил, что конституция «как никогда успешно выполнит свою историческую миссию в качестве оружия, мощно продвигающего дело построения могущественной страны». Она является «самым народным и революционным кодексом, в котором воплощены бессмертные идеи чучхе, и небывалой в истории принятия конституций мира оригинальной политической хартией».

Чхве Рён Хэ добавил, что правящая Трудовая партия Кореи одержала «чудесную победу», положив конец истории «ядерного шантажа» США.

Северокорейские СМИ утверждают, что благодаря конституции достоинство и престиж КНДР демонстрируются во всём мире «перед лицом самых серьезных испытаний и трудностей».

Напомним, что первая конституция КНДР была принята в 1948 году. Нынешняя же конституция действует с 27 декабря 1972 года.