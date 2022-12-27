Москва, 27 декабря, 2022, 04:01 — ИА Регнум. Сильный снегопад ожидается в предновогоднюю неделю в Москве. Об этом 26 декабря рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сильный снегопад в Москве

Как уточнил специалист, уже 27 декабря в Москве ожидается усиление снегопада, который продолжится всю ночь с 27 на 28 декабря, а также утром и местами в первой половине дня 28 декабря.

Вильфанд предупредил, что в результате сильного снегопада высота снежного покрова в городе повысится на пять-восемь сантиметров. Учитывая, что уже сейчас в городе высота сугробов выше обычной нормы, которая составляет 20 см, то к новогодней ночи следует ожидать аномальной высоты снега.

При этом метеоролог уточнил, что температура воздуха будет расти в течение недели. Начиная с 27 декабря температура будет постепенно повышаться от — 6…-8 утром до 0…-2 градусов вечером. В последующие два дня, 28 и 29 декабря, температура воздуха днём составит 0…-2 градуса, а в пятницу 30 декабря она будет колебаться в пределах -3…+2 градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что последняя неделя декабря в Москве будет отличаться крайне неустойчивой погодой.