Лондон, 27 декабря, 2022, 03:27 — ИА Регнум. План по снижению числа прибывающих в Великобританию мигрантов подготовила глава МВД страны Суэлла Браверман. Об этом 26 декабря сообщает британское издание Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Уточняется, что план содержит предложения по увеличению минимального порога дохода для тех граждан Великобритании, которые хотят пригласить в страну своих родственников, у которых нет британского гражданства. Кроме того, план содержит предложение по увеличению минимального уровня зарплаты для тех организаций, которые нанимают иностранных граждан.

Также новые ограничения могут коснуться и студентов-иностранцев, которым будет сложнее привозить с собой в Великобританию своих родственников из-за повышения уровня дохода, необходимого для каждого члена семьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании намерены оперативно высылать всех мигрантов, незаконно прибывших в страну. Такие граждане лишатся возможности подавать жалобы на депортацию, а получение вида на жительство или гражданства для них будет закрыто.