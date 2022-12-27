Уагадугу, 27 декабря, 2022, 03:30 — ИА Регнум. В Буркина-Фасо десять человек погибли после подрыва пассажирского автобуса на мине, сообщает 26 декабря Associated Press.

army.mil Солдат армии Буркина Фасо

Автобус подорвался на мине днём 26 декабря в восточной части страны. Несколько раненых было доставлено в ближайшую больницу. Остальные же пассажиры автобуса исчезли.

Предположительно, пассажиры были взяты в заложники террористами. Власти проводят специальную операцию по поиску похищенных.

Напомним, что только в этом году в Буркина-Фасо произошло два удавшихся военных переворота.