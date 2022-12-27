Вашингтон, 27 декабря, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Заявка на участие в президентских выборах в США в 2024 году была опубликована от лица бывшего экс-президента Майкла Пенса 26 декабря на сайте американской Федеральной избирательной комиссии.

Gage Skidmore Майкл Пенс

При этом представитель политика Девин О’Мэлли утверждает, что Пенс не подавал официальной заявки на участие в президентских выборах в качестве кандидата на пост главы государства.

«Бывший вице-президент Майк Пенс не подавал (документы) сегодня для участия в президентских выборах», — так написал О’Мэлли в своём Twitter.

От самого политика никаких разъяснений по поводу сложившейся противоречивой ситуации на настоящий момент не поступало.

Напомним, Пенс занимал пост вице-президента США в администрации экс-американского лидера Дональда Трампа во время его президентства в 2017–2021 годах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении экс-президента США Трампа о том, что его хотят отстранить от участия в выборах президента США, используя уголовные обвинения за штурм его сторонниками Капитолия в январе 2021 года.