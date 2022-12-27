Пхеньян, 27 декабря, 2022, 03:09 — ИА Регнум. В Пхеньяне проходит расширенный пленум правящей в КНДР Трудовой партии (ТПК) сообщает 26 декабря Центральное информационное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

На пленуме председательствует глава Северной Кореи Ким Чен Ын. На партийном совещании в условиях «непредсказуемых трудностей, постоянно угрожающих существованию и развитию КНДР» обсуждаются задачи страны и партии на 2023 год.

На заседании единогласно были одобрены пять основных вопросов повестки дня, в том числе обзор основных направлений государственной политики на этот год, а также план работы и проект государственного бюджета на следующий год. Ким Чен Ын призвал к достижению основных целей в ключевых отраслях промышленности в следующем году, включая металлургическую, химическую, электроэнергетическую, угольную и машиностроительную промышленность.

Ким Чен Ын подчеркнул, что государственная мощь КНДР «заметно возросла во всех областях политики, вооруженных сил, экономики и культуры» и «достигнуты успехи и прогресс в выполнении гигантских задач».