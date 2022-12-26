Вашингтон, 27 декабря, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Американский предприниматель и новый владелец компании Twitter Илон Маск прокомментировал в своем микроблоге предсказания, которые были сделаны заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым на 2023 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Бизнесмен назвал предложенный список гипотетических событий «эпичным».

«Эпичный тред», — написал Маск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале привел перечень событий, которые по его мнению могут произойти в следующем году. Среди них есть и гражданская война в США, после которой штаты, оказавшиеся под властью республиканцев, якобы должны будут выбрать своим президентом Илона Маска.

Кроме того, заместитель председателя Совбеза России предрекает создание в Европе Четвертого рейха на базе Германии и ее сателлитов, а также распад ЕС и отделение Северной Ирландии от Великобритании, либо возвращение Соединенного Королевства в состав Евросоюза.

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