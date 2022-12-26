Тегеран, 27 декабря, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Около ста наборов для спутникового интернета Starlink прибыло на сегодняшний день в Иран. Об этом 26 декабря заявил глава SpaceX Илон Маск в своём Twitter.

thierry ehrmann Илон Маск

«Близимся к 100 активным Starlink в Иране», — написал американский миллиардер и предприниматель. Starlink был запущен в Иране на фоне массовых протестов, вспыхнувших три месяца назад, в сентябре.

По данным издания The Wall Street Journal, на территорию Ирана было ввезено около 200 устройств для спутникового интернета Starlink. Предполагается, что интернет будут использовать протестующие во время антиправительственных акций протеста.

Уточняется, что основную массу устройств Starlink переправляют в Иран контрабандным путём ирано-американские активисты из Калифорнии.