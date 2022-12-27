Токио, 27 декабря, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Японская автомобилестроительная компания Toyota Motor продолжает наращивать выпуск продукции за пределами Японии, сообщает 26 декабря агентство Киодо Цусин.

(сс) Neubie Эмблема Toyota

Глобальный объём производства в ноябре вырос на 1,5% по сравнению с прошлым годом и достиг 833 104 автомобилей.

В то время как четыре других японских автопроизводителя, в том числе Nissan Motor и Honda Motor, продемонстрировали снижение производства, в основном, из-за кризиса цепочки поставок автомобильных запчастей, вызванного вспышкой COVID-19 в Китае.

Объём производства Toyota за рубежом вырос на 3,8% до 566 930 автомобилей, при этом производство в Северной Америке увеличилось на 5,9%. Но производство в Китае упало на 11,1% из-за нехватки запчастей.

Согласно данным, опубликованным компаниями, общее мировое производство восьми крупнейших японских автопроизводителей, включая Toyota, упало на 4,3% до 2,1 млн единиц.

Производство Honda упало на 12,2% до 325 996 автомобилей, так как из-за распространения коронавируса ей пришлось временно приостановить работу завода в китайском городе Ухань.

Nissan же пострадал от нехватки поставок полупроводников, и его производство упало на 22,8% до 248 961.

Производство Suzuki Motor увеличилось на 4,9% до 271 569 автомашин благодаря увеличению производства в Индии.

Между тем, производство Toyota в Японии сократилось на 3,3% до 266 174 единиц, поскольку постоянная нехватка полупроводников вызвала трудности в производстве новых автомобилей.

Внутреннее производство Mitsubishi Motors и Mazda Motor также снизилось по сравнению с прошлым годом.

Мировые продажи восьми автопроизводителей снизились на 3,6% по сравнению с ноябрём прошлого года до 1,89 млн автомобилей.