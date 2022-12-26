Киев, 27 декабря, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Стрельба произошла в Киеве на акции протеста, собравшей людей, недовольных отключением электричества в одном из городских кварталов, сообщило издание «Страна. ua».

Niels Noordhoek Стрельба

На место, где собрался митинг, прибыли полицейские, которые задержали, лиц, открывших стрельбу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник украинского президента Олег Соскин заявил, что Киев превращается в город-призрак. 26 декабря киевская мэрия призвала жителей города соблюдать на новогодних и рождественских праздниках режим комендантского часа, напомнив о действующем запрете появляться на улицах с 23:00 до 05:00.