Вашингтон, 27 декабря, 2022, 02:06 — ИА Регнум. Падение поставок природного газа на 10% от потребляемой нормы спровоцировали сильные морозы, установившиеся в 12 штатах США. Об этом 26 декабря свидетельствует анализ, проведённый исследовательским сервисом BloombergNEF.

(сс) Aliazimi Снежные бури в США

Уточняется, что 26 декабря производство топлива для отопления и электрогенерации составило 90 млрд кубических футов (2,54 млрд кубометров). Это на 10% ниже обычной потребляемой нормы. А согласно данным на 24 декабря, объём произведённого газа составил 84,2 млрд кубических футов (2,38 млрд кубометров).

Причиной сокращения газодобычи названо падение температуры воздуха до рекордных отметок, которое затрудняет как добычу на месторождениях, так и прокачку газа по трубопроводу.

В связи с сокращением уровня газодобычи одновременно с возрастанием потребления на фоне снежной бури, накрывшей несколько штатов США, энергетические компании призвали американцев экономнее расходовать топливо и электроэнергию.