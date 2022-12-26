Пекин, 27 декабря, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт C919 китайского производства совершил первый проверочный полёт, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

airliners.net Самолёт C919

Лайнер вылетел из Пекина и благополучно приземлился в шанхайском аэропорту. Полёт знаменует собой начало длительного периода проверки всех систем самолёта, который продлится до середины февраля 2023 года. В ходе такой проверки лайнер будет совершать полёты во многие города Китая.

Как сообщила коммерческий эксплуатант C919 авиакомпания China Eastern Airlines, первая группа пилотов, бортпроводников и обслуживающего персонала уже завершила обучение.

Результаты проверочного полёта будут рассмотрены и проверены Управлением гражданской авиации Китая, и, если результаты испытаний окажутся удовлетворительными, авиакомпании будет выдано разрешение на эксплуатацию самолета C919.

Ожидается, что самолет будет введен в коммерческую эксплуатацию China Eastern Airlines весной 2023 года.

Напомним, что C919 является крупнейшим пассажирским самолётом, сконструированным в Китае.