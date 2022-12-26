Новый китайский авиалайнер совершил проверочный полёт
В воздух поднялся самый крупный пассажирский самолёт китайского производства
Пекин, 27 декабря, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт C919 китайского производства совершил первый проверочный полёт, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.
Лайнер вылетел из Пекина и благополучно приземлился в шанхайском аэропорту. Полёт знаменует собой начало длительного периода проверки всех систем самолёта, который продлится до середины февраля 2023 года. В ходе такой проверки лайнер будет совершать полёты во многие города Китая.
Как сообщила коммерческий эксплуатант C919 авиакомпания China Eastern Airlines, первая группа пилотов, бортпроводников и обслуживающего персонала уже завершила обучение.
Результаты проверочного полёта будут рассмотрены и проверены Управлением гражданской авиации Китая, и, если результаты испытаний окажутся удовлетворительными, авиакомпании будет выдано разрешение на эксплуатацию самолета C919.
Ожидается, что самолет будет введен в коммерческую эксплуатацию China Eastern Airlines весной 2023 года.
Напомним, что C919 является крупнейшим пассажирским самолётом, сконструированным в Китае.