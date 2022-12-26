Белград, 27 декабря, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Сербский президент Александр Вучич отдал приказ привести в боевую готовность Вооруженные силы Сербии, а также подразделения МВД республики, сообщили агентству Tanjug 26 декабря вице-премьер страны Милош Вучевич и министр внутренних дел государства Братислав Гашич.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

По словам Вучевича, такой шаг поднимает сербскую армию на наивысший уровень действий для защиты населения, территориальной целостности и суверенитета Сербии. Гашич в свою очередь заявил, что приказ главы государства переподчинят силы МВД начальнику генерального штаба.

Он добавил, что подразделения министерства должны будут занять позиции, которые установлены оперативным планом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выпустила заявление, в котором говорится, что действия Приштины могут спровоцировать масштабный конфликт в Косове.