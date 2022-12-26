Макеевка, ДНР, 27 декабря, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Семья из восьми человек была расстреляна неизвестными злоумышленниками в Макеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом 27 декабря сообщил телеграм-канал «Типичный Донецк».

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь

ЧП произошло в Червоногвардейском районе города. По предварительным данным, злоумышленники совершили убийство вечером 26 декабря, предполагается, что действовала группа злоумышленников, вооружённых автоматическим огнестрельным оружием. Среди погибших — дети в возрасте один год, семь лет и девять лет.

Уточняется, что подозреваемые в преступлении скрылись на автомобиле, принадлежащем убитым. В розыск объявлена синяя «Шкода Суперб» (Škoda Superb). На месте преступления работают сотрудники силовых ведомств.

Причины и обстоятельства произошедшего, а также информация о подозреваемых устанавливаются.